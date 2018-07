22-letnik je vozil po Dunajski cesti, od Vilharjeve proti Topniški ulici, ko je pripeljal do križišča in zapeljal čez rdečo luč. Takrat je iz nasprotne smeri v križišče proti Linhartovi cesti po predpisih pripeljala 33-letna voznica, s katero sta trčila. Do lažjih poškodb je prišlo pri obeh voznikih. Policisti so ugotovili, da alkohola in droge v svojih telesih nista imela.

V vozilu 22-letnika so bile še štiri osebe. Med njimi tudi 17-letnica, ki je sedela zadaj desno, in 18-letnik, ki je sedel spredaj, oba pa sta utrpela hude telesne poškodbe. Nihče v vozilu ni uporabljal varnostnih pasov, medtem ko je bila voznica, s katero so trčili, pripeta.

Gasilci so kraj nesreče zavarovali, odprli vrata vozil in rešili poškodovane osebe, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.