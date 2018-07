Ob sedmih zjutraj se je 28-letnik peljal iz smeri Ljubljane proti Litiji, v Zgornjem Logu pa ga je zaneslo na nasprotni pas. Najprej je oplazil kio ceed 29-letnega voznika, nato pa silovito čelno trčil v Renaultov tovorni kombi, za volanom katerega je sedel 51-letni voznik. V nesreči se je 28-letnik tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče, pomoč v trboveljski bolnišnici pa sta potrebovala tudi voznik kombija in njegov sopotnik.

Posredovanje je bilo predvsem psihično naporno, smo izvedeli od gasilcev iz litijskega prostovoljnega društva, saj je pokojni 28-letnik po nesreči ostal ujet v izmaličeni pločevini. Gasilci so ga s tehničnim posegom izrezali iz razbitin avtomobila in ponudili pomoč reševalcem, ki pa 28-letniku niso mogli več pomagati. Cesta je bila za ves promet zaprta skoraj do enajstih, saj so si policisti podrobno ogledali njeno prizorišče, gasilci pa so še očistili razlite motorne tekočine.