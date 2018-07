Nemčija, Italija in Avstrija za krepitev zunanjih meja EU

Nemčija, Italija in Avstrija nameravajo tesneje sodelovati za vzpostavitev reda na področju migracijske in azilne politike, je po avstrijski notranji minister Herbert Kickl povedal po današnjem srečanju s kolegoma iz Italije in Nemčije. Zavzeli so se predvsem za okrepitev varovanja zunanjih meja EU.