Poplave so že označili za najhujšo vremensko nesrečo na Japonskem v več kot treh desetletjih.

Provinco Okayama, ki so jo poplave prizadele najhuje, je v sredo obiskal japonski premier Shinzo Abe, v petek pa naj bi obiskal še drugo v poplavi prizadeto regijo.

Na Japonskem je od četrtka do nedelje močno deževalo, zaradi česar so bile poplavljene številne ceste in hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Več kot 10.000 ljudi, ki so jih evakuirali zaradi poplav, sedaj živi v začasnih zatočiščih.

Pri iskanju pogrešanih sodeluje 70.000 vojakov, policistov in gasilcev, na spletni strani poroča Reuters.

Po poplavah se sedaj v prizadetih krajih soočajo z visokimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija in pomanjkanjem vode, zaradi česar se pristojne oblasti bojijo širjenja različnih nalezljivih bolezni. Brez vode je ostalo več kot 200.000 gospodinjstev.