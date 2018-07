Dvesto štiriinšestdeset dni ali skoraj devet mesecev je trajalo sestavljanje takšne vladne koalicije, ki bi v češkem parlamentu dobila večinsko podporo. Danes zgodaj zjutraj, po trinajsturni razpravi, je mandatarju Andreju Babišu iz stranke ANO vendarle uspelo, saj je v dvestočlanskem parlamentu za njegovo vlado glasovalo 105 poslancev, 91 pa jih je bilo proti.

Težave zmagovalca oktobrskih volitev so se začele takoj po razglasitvi izidov, saj je večina strank zavrnila sodelovanje z drugim najbogatejšim Čehom, ki ga zaradi njegovega bogastva, očitkov o korupciji in navzkrižju interesov ter tudi populistične politike primerjajo s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in z bivšim premierjem Italije Silviom Berlusconijem. Toda češki predsednik Miloš Zeman ni imel zadržkov, ko mu je podelil mandatarstvo, saj sta velika prijatelja.

Nenačelna koalicija Toda s potrditvijo vlade zapletov in očitkov na njen račun še ni konec. Obtožbam, da bo poslej premier poslovnež in politik, osumljen korupcije, so se pridružile nove. Predvsem ta, da je Babiš, da bi se obdržal na vrhu češke politike, sprejel podporo češke komunistične stranke. Sredinske in desne stranke so ogorčene. Ne le, da komunisti nimajo z Babišem in njegovim programom nobene stične točke in da gre za nenačelno koalicijo, ampak je Babiš to stranko s sprejemom njene podpore »obudil od mrtvih«. Češki komunisti namreč od leta 1993 nimajo v državi nobene resnejše vloge, zdaj pa so nenadoma postali izjemno vplivni, saj je Babiš vendarle moral, čeprav komunisti uradno niso v koaliciji, za njihove glasove nekaj plačati – dvignil naj bi najnižje plače in pokojnine, sicer Babiševe junija sestavljene manjšinske vlade s koalicijskimi partnerji socialdemokrati danes ne bi bilo.