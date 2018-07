Nogometaši Hrvaške so z zmago proti Angliji z 2:1 postali drugi finalisti svetovnega prvenstva. Zgodovinski podvig jim je uspel po izjemnem zasuku, saj so v prvem polčasu zaostajali z golom razlike, v drugem izenačili, do zmage pa prišli po zadetku Maria Mandžukića v 109. minuti sodnikovega podaljška.

V Moskvi sta se pomerili reprezentanci, ki pred začetkom prvenstva nista spadali v ožji krog favoritinj za končno zmago na turnirju. Kljub temu so pred tekmo nogometni poznavalci več možnosti za uvrstitev v finale pripisovali Angležem, ki jih je doslej krasila predvsem izvrstna igra iz prekinitev. Da bo prav ta element nogometne igre Hrvaški predstavljal ogromno težav, se je potrdilo po le petih minutah igre. Tedaj je po prekršku Luke Modrića 20 metrov od kazenskega prostora padel Dele Alli, prosti strel pa je z natančnim in zavitim strelom v vodstvo spremenil Kieran Trippier.

To je bil že deveti zadetek Angležev iz prekinitev na mundialu, Trippier pa se je s tem postavil ob bok Davidu Beckhamu. Nekdanji kapetan otoške reprezentance je bil pred tem namreč edini Anglež, ki je po letu 1966 na SP zatresel mrežo s prostega strela, saj mu je to uspelo tako v Franciji leta 1998 kot štiri leta pozneje v Južni Koreji in na Japonskem.

Hrvati v prvem polčasu niso pokazali veliko. Bilo so brez zamisli, igrali v počasnem ritmu, napake pa so se jim večkrat primerile tudi v obrambi. Po eni od njih bi kaj kmalu lahko zaostajali že z dvema goloma razlike, a jih je po strelu Harryja Kana najprej rešil vratar Danijel Subašić, nato pa še vratnica. Na njihovi strani ni bila niti zgodovina, saj se je v polfinalu mundialov po zaostanku z 0:1 v finale uspelo prebiti le Italiji leta 1990.

A v drugem polčasu je sledil pravi preporod igralcev selektorja Zlatka Dalića, ki so na krilih razigranega Ivana Perišića v 68. minuti izenačili, s tem pa Angleže pahnili v hudo krizo. Iz nje so se predramili šele ob koncu rednega dela, ki se je iztekel brez zmagovalca. Tega so odločili šele podaljški, v katerem je angleške upe o prvem nastopu v finalu pokopal Mandžukić.

»Svojim fantom moram čestitati in jim obenem sporočiti, da niso normalni. Ta uspeh ni moj, temveč njihov. Njihova predstava je bila fantazija. Kako so tekli in se borili! To je za zgodovino! Hvala vsem v Moskvi, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Naj se vsi veselijo, to si je naša Hrvaška zaslužila,« je po uvrstitvi Hrvaške v prvi finale svetovnih prvenstev dejal njen selektor Zlatko Dalić. Finale med Francijo in Hrvaško bo na sporedu v nedeljo ob 17. uri. Medtem bodo poraženci odpotovali v Sankt Peterburg, kjer se bodo v tekmi za tretje mesto v soboto pomerili proti Belgiji.

Hrvaška 2:1 Anglija