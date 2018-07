na šolskem ministrstvu so prejeli 1517 klicev z vsebino, »dokler mulca hranim jaz, si ne bo sam pisal opravičil«;

v zdravstvenih domovih je bilo zabeleženih 327 akutnih napadov tesnobe, v večini primerov je šlo za osebe, ki so nameravale s svojimi otroki v prihodnje obiskovati izpite na fakulteti;

policisti so obravnavali osem hujših telesnih napadov na osebe, ki so po poročanju prič izjavile, da jih »spremembe ne motijo, ker so otroke vzgojile v pametne in zaupanja vredne ljudi«.

Ker številni strokovnjaki opozarjajo, da utegnejo novi predpisi dijake spraviti v nevarnost, saj pri osemnajstih letih pogosto niso dovolj zreli, da bi lahko samostojno odločali o sebi, se po naših podatkih že pospešeno pripravljajo popravki drugih zakonov: volilno pravico bodo imeli po novem samo državljani, ki so dopolnili vsaj 21 let in imajo vsaj dve leti delovne dobe, vozniški izpit pa bodo lahko opravljali le kandidati, starejši od 26 let.