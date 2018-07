»Sprva smo bili šokirani,« pravi Ilya Berezin, vodja zastopstva za podjetje Harley-Davidson v Ljubljani. Motocikli so med izdelki iz Združenih držav Amerike, ki jih je Evropska unija obremenila z novo, 25-odstotno carino, in Berezin pravi, da tega njegov posel ne bi prenesel. Če bi novi strošek v celoti všteli v ceno vozila, se ta ne bi dvignila samo za 25 odstotkov, pojasnjuje, ampak za 30 do 35 odstotkov, saj bi davek na motorna vozila in davek na dodano vrednost obračunali od višje vrednosti uvoženega motocikla. Tako bi bilo treba za motocikel harley-davidson, ki zdaj stane