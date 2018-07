Prenovljena Olimpija je bila na premieri v novi sezoni premalo zbrana, da bi v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakov iztržila ugoden remi brez golov proti favoriziranemu azerbajdžanskemu prvaku Qarabagu. Ljubljanska zasedba je bila tekmovalna, a nenevarna za nasprotnikova vrata. Gostje so v zaključku tekme izkoristili padec zbranosti slovenskih prvakov in si po zmagovitem zadetku za 1:0 odprli vrata napredovanja. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Bakuju.

Novi trener Olimpije Ilija Stolica ob debiju na ljubljanski klopi ni presenetil s postavitvijo 4-1-4-1, pri čemer sta bila oba bočna branilca precej bolj napadalno usmerjena kot v minuli sezoni. V prvo postavo slovenskih prvakov je Stolica vključil le tri domače nogometaše (Ivačič, Zarifović in Kronaveter) ter štiri novince iz tujine (Gajić, Bagnack, Putinčanin in Avramovski), ki so bili dejavni na desni strani igrišča. Okoli 5000 navijačev je v izenačenem prvem polčasu v hudem nalivu videlo uspavanko brez velikih priložnosti, saj nobena ekipa pred povratno tekmo ni želela tvegati preveč. Zadržani Qarabag z igro ni upravičil slovesa favorita, medtem ko je imela Olimpija največ preglavic v konici napada, ko je znova zaigral nenevarni Issah. Domači napadi so se večinoma ustavili pred kazenskim prostorom tekmeca, čeprav je Stolica ob robu igrišča večkrat nakazal, naj se igralci pomaknejo bližje azerbajdžanskemu golu.

Razmerje moči se v nadaljevanju ni bistveno spremenilo. Moštvi sta ustvarjali igro na sredini igrišča in čakali na usodno napako nasprotnika, ki si jo je v 79. minuti privoščila Olimpija. Po kotu je v gneči pred domačimi vrati s peto zadel Guerrier in kaznoval nepazljivost v ljubljanskih vrstah. Olimpija ni imela več moči, da bi se vrnila v tekmo. Namesto da bi z vso močjo krenila proti vratom Qarabaga, si je Issah privoščil nešportno potezo in prejel rdeči karton, zato ga ne bo na povratni tekmi v Bakuju. Qarabag ne bo mogel računati na Garajeva, ki je bil izključen v sodnikovem podaljšku.

To je bil prvi domači poraz Olimpije po letu dni, ko je bila v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Stožicah prav tako z 1:0 boljša Vaasa. »Prikazali smo dominantno igro, Qarabag pa je zadel iz svoje edine prave priložnosti. Moji igralci so dali vse od sebe, zaslužili bi si ugodnejši rezultat, a to je bila šele prva tekma. Po prikazanem imamo vso pravico, da razmišljamo pozitivno. Issah? Sodniki zdaj delijo rdeče kartone že za zamah z roko. Če bomo v Bakuju odigrali tako kot v Stožicah, verjamem, da bomo imeli več sreče. Qarabagu ni enostavno zabiti gola,« je komentiral trener Olimpije Ilija Stolica.

Olimpija – Qarabag 0:1 (0:0) Strelec: 0:1 Guerrier (79). Stadion Stožice, gledalcev 5000, sodnik: Visser (Belgija), rumeni kartoni: Putinčanin; Garajev, Guerrier, Gusejnov, rdeča kartona: Issah (85), Garajev (90, drugi rumeni karton). Olimpija: Ivačič 6, Bagnack 6, Gajić 5,5, Kronaveter 6 (od 81. Brkić –), Issah 4, Zarifović 6, Štiglec 6, Putinčanin 6, Savić 6 (od 71. Črnic 6), Tomić 6,5, Avramovski 5 (od 88. Boateng –), trener: Stolica 6. Qarabag: Vagner –, Garajev 5, Medvedev 6, Michel 6, Madatov 6, Zoubir 6 (od 90. Sadigov –), Ozobić 6 (od 63. Quintana 6), Rzezniczak 6, Hüseynov 6, Guerrier 6,5, Dinijev 6 (od 46. Slačev 6), trener: Gurbanov 6,5. Igralec tekme: Donald Guerrier (Qarabag). Streli v okvir gola: 2:3, streli mimo gola: 2:3, blokirani streli: 5:0, koti: 5:5, prepovedani položaji: 2:3 prekrški: 16:22, posest žoge (v odstotkih): 49:51.