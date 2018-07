»Znova sem imel nekaj sreče. Van Avermaet mi je pripravil sijajno izhodišče, Colbrelli pa je bil znova zelo blizu,« se je v cilju petega dne francoskega Toura Peter Sagan zahvaljeval rumeni majici za prispevek k njegovi drugi letošnji zmagi. Na vzpetini v Quimperju po 205 kilometrih valovitega terena za male klasike je bil znova, kot drugi dan Toura, za odtenek močnejši od Štangljevega aduta iz Bahrain Meride. Tretji Philippe Gilbert, veliki belgijski mojster takih zaključkov, njegov francoski naslednik v zasedbi Quick.step Julian Alaphilippe (5.) in vodilni Greg Van Avermaet (7.) pa so zaradi neučakanosti ostali dolgih nosov. Danes se obeta maščevanje. »Seveda gre posebna zahvala kolegom iz Bore. Opravili so odlično delo, me varovali in me v zaključku pripeljali v osredje. V zaključku sem imel odličen položaj, nevtralizirali smo poskuse Gilberta in Van Avermaeta, ki sta očitno začela prehitro, zato je bila priložnost za Colbrellija in zame,« je po deseti zmagi na Touru pojasnjeval Sagan.

Gorazd Štangelj ni mogel skriti razočaranja, da je bil Colbrelli znova le drugi. »Sprint je začel zgodaj in skušal presenetiti druge, a se je v zadnjih 100 metrih Sagan izkazal za hitrejšega. Je odličen rezultat, potrjuje Sonnyjeve potenciale. Še bomo poskušali.« Kristijan Koren, za katerim je že več kot 25.000 kilometrov v karavani Toura, opaža, da je v »pelotonu« še veliko energije. »Etapa je bila zelo zahtevna. Vsi želijo voziti spredaj, kar je na slabem asfaltu in ozkih cestah nemogoče. Smo šele peti dan na cesti in vsi so še pri močeh.«

Glede na videno v petih dneh imata najmočnejši zasedbi Quick.step in Sky. Ob BMC pa največ interesa na čelu karavane. Quick.step lovi predvsem etapne zmage. Z Gavirio ima že dve. Gilbert ni ponovil stare slave. Z Alaphilippom bosta težko premagljiv dvojec na današnjem dvokilometrskem vzponu v cilj na Mur de Bretagne. Francoz je lovil nagradne sekunde že včeraj na vmesnem letečem cilju, 12 kilometrov pred Quimperjem, ki jih potrebuje v lovu na rumeno majico, a ga je imel Van Avermaet (BMC) na očeh. »Nisem ga želel pustiti predaleč. Ob tem je bilo poceni izgubljene veliko energije. V cilju sem naredil napako, ko sem zamenjal table za 250 in 350 metrov. V četrtek bo znova nekaj za nas, a sem s tremi dnevi v rumeni že zadovoljen,« je dejal Greg Van Avermaet.

Že peti dan so bili skoraj vsi najboljši hribolazci tik za deseterico, vključno s Primožem Rogličem (34. mesto). Na valovitih, ovinkastih in ozkih cestah so možje Skya njihovega kapetana Chrisa Frooma vseskozi varovali na čelu kolone. Roglič se je dobro skrival in izogibal pastem. Današnji zaključek je že po njegovem okusu. Mur de Bretagne prevozijo dvakrat, selekcija bo očitna. Roglič je v spomladanskem delu sezone pokazal, da je tudi na kratkih klancih izjemno močan, na Baskiji je bil konkurenčen tudi Alaphilippu. Če bo Roglič danes povsem v ospredju, to zagotovo ne bo presenečenje.