Specializirani državni tožilec Boštjan Valenčič za nekdanjega predsednika uprave NFD 1 Staneta Valanta zahteva tri leta zapora, za nekdanjega direktorja Etola Ivana Fermeta leto in pol, za nekdanjega ekonoma mariborske škofije Mirka Krašovca dve leti, za upokojenega mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, »analfabeta na področju ekonomije«, pa le opominjevalno sankcijo – enoletno pogojno zaporno kazen. Tožilec je sicer danes dejal, da neposrednih dokazov za naklepno oškodovanje ni, a da so podani indici, ki dokazujejo obstoj zahtevane oblike krivde.

Med sabo se niso poznali ...

Kot je znano, naj bi Ferme in Valant oškodovala svoji družbi in zagotovila premoženjsko korist mariborski škofiji z nakupom domnevno preplačanih delnic MK Založbe. Krašovec in Kramberger naj bi jima pri tem pomagala. Ferme naj bi sveženj delnic od mariborske škofije kupil decembra 2003 po ceni 7900 evrov za delnico in za to odštel 1,5 milijona evrov, čeprav jih je istega dne mariborska škofija od Krekove družbe kupila po ceni 4800 evrov za delnico in zanje plačala 930.000 evrov.

Zelo podoben posel je februarja 2004 sklenila tudi Valantova družba. Škofiji je za sveženj delnic odštela 1,6 milijona evrov. Škofija je tako z obema posloma zaslužila 1,2 milijona evrov. Prvo pogodbo je podpisal Kramberger, drugo pa v njegovem imenu tedanji generalni vikar Anton Stres, ki pa se kot priča ni mogel spomniti, kdo mu jo je prinesel v podpis. Vsi štirje obdolženci so zatrdili, da se do podpisa pogodb niso poznali in da se torej o poslih med sabo niso mogli dogovoriti.

Po mnenju tožilstva to ne drži. »Vsakemu povprečno razumnemu človeku je jasno, da se cena delnice ne more kar tako, v enem dnevu povečati za 64 odstotkov, brez zunanjih okoliščin, ki bi vplivale na ceno. Da je bila prodaja vnaprej dogovorjena, kaže tudi to, da delnice v trenutku prodaje še niso bile preknjižene v KDD. Njihova lastnica je bila torej še vedno Krekova družba,« je pojasnjeval Valenčič. Poleg tega se Ferme in Valant o poslih nista posvetovala s svojimi sodelavci ali dala oceniti tržne vrednosti delnic, kot sta to počela v podobnih primerih. Zato nista ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. »Ivan Ferme ni bil diletant, temveč odgovoren direktor. Kako bi torej lahko podpisal pogodbo, ki je, kot pravi, prispela po pošti in na kateri je bil zapisan pogodbeni partner, ki sploh ni bil lastnik prodajane stvari?« je pristavil Valenčič.