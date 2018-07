Kitajsko sodišče v Wuhanu je dolgoletnega kitajskega disidenta Qina Yongmina obsodilo na trinajst let zapora zaradi zavzemanja za demokracijo in človekove pravice. Obsojen je bil subverzivnih dejavnosti proti državi. Zaradi svojih aktivnosti je Qin za zapahi preživel že skupno 22 let. Qin je bil v 90. letih prejšnjega stoletja soustanovitelj kitajske Demokratične stranke, ki se je zaman skušala zoperstaviti Komunistični partiji. Leta 2010 so ga izpustili iz zapora, pa je postal ponovno politično aktiven, zaradi česar ga oblasti niso izpustile izpod nadzora.

Ob ponovni aretaciji januarja 2015 je vodil organizacijo za človekove pravice China Human Rights Watch, ki je med drugim objavljala izjave, v katerih so zavračali vladno politiko.