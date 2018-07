Ervin Hladnik - Milharčič: Izhod v sili

So trenutki, ko v politiki nič ni boljšega od slabe šale. Lahko si predstavljamo čas, ko na carinskih postajah na letališčih ne bo več dveh tabel. Zdaj na eni piše, da pod njo lahko gredo državljani Evropske unije, pod drugo pa vsi ostali. Vsi ostali zveni zares slabo, vendar so se Britanci odločili, da bi oni hodili po svetu tako kot vsi ostali, ne pa kot državljani EU. Zapuščene članice pa je ob njihovem pogumu zgrabil strah, da bo na koncu ostala samo še tabla za vse ostale. Cele generacije so sanjale, da bodo v svet stopale pod dvanajstimi zvezdicami, medtem ko so Angleži čakali čas, ko bodo iz njega izstopili pod onim drugim napisom.