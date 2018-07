Prejšnji četrtek so imele delnice evropskih proizvajalcev avtomobilov najboljši trgovalni dan glede na donose v zadnjih dveh letih, potem ko je ameriški uradnik predstavil predlog za odpravo carinskih na avtomobile na obeh straneh Atlantika. Voditelji nemške avtomobilske industrije so se v sredo srečali z ameriškim veleposlanikom v Nemčiji Richardom Grenellom in ta je udeležencem sestanka povedal, da je Washington zaprosil za pogovore z Evropsko unijo in Berlinom glede zniževanja carinskih dajatev na nič. Na podlagi te novice, o kateri je sicer prvi poročal nemški časopis Handelsblatt, je evropski indeks Stoxx 600 Automobiles & Parts prejšnji četrtek pridobil kar 3,8 odstotka, največ po juliju 2016. BMW je pridobil celo več kot 5 odstotkov, medtem ko sta Fiat Chrysler Automobiles NV in Volkswagen AG pridobila več kot 4 odstotke v četrtek do sredine trgovalnega dne. V letošnjem letu je avtomobilski sektor sicer še vedno v skoraj 8-odstotnem minusu, predvsem zaradi preteklih skrbi, povezanih z vpeljavo tarif, ki so povzročile, da je evropska avtomobilska industrija postala industrija, ki se je po tržnih donosih v zadnjih mesecih odrezala najslabše v Evropi.

Na slovenskem korporativnem parketu je Banka Slovenije ta teden poročala, da so slovenske banke v letošnjih prvih petih mesecih dobiček pred davki povečale za 19,4 odstotka, na 251 milijonov evrov. Luka Koper pa je v torek objavila nedokončne in nerevidirane podatke za letošnje prvo polletje, kjer razkriva 6-odstotno rast prihodkov luke. Ti so sodeč po nedokončnih in nerevidiranih podatkih znašali 111,6 milijona evrov, sicer ob enakem obsegu ton pretovora glede na prvo polletje 2017.