Jelisaveta Ivanovna Bikova je bila rojena leta 1913 v revni družini v vasi Bogoljubovo pri Vladimiru, srednjeveški prestolnici Rusije. Pri dvanajstih se je preselila v Moskvo, ki je ravno postajala eno od šahovskih žarišč sveta. Šahovska mrzlica (kot se imenuje filmček iz leta 1925) je okužila tudi Jelisaveto. V 30. letih je postala ena najboljših šahistk v državi in prvakinja Moskve, a dogodki pred drugo svetovno vojno in mednjo so sovjetski ženski šah – drugače kot moškega – zamrznili za več let. Na prvih povojnih prvenstvih Sovjetske zveze je Bikova, ki je medtem postala inženirka v veliki moskovski tiskarni, kar trikrat zmagala. Ker je nesrečna Vera Menčik umrla v Angliji med nemškim bombardiranjem, je bil prestol svetovne prvakinje prazen in Jelisaveta je bila zdaj ena glavnih kandidatk. Ob novem letu 1950 so v Moskvi priredili turnir šestnajstih dam, ki so med seboj izbrale novo kraljico. To je postala izkušena Ljudmila Rudenko, Bikova pa je končala na tretjem mestu.

Tudi ženski šah je zdaj dočakal dvoboje za svetovni naslov. Bikova je takoj postala izzivalka in leta 1953 v Leningradu tesno premagala starejšo Rudenkovo. Po treh letih na prestolu je morala v troboj z Rudenkovo in Olgo Rubcovo. Ta je bila v maratonu za pol točke boljša in odnesla naslov. Nepopustljiva Bikova se je leta 1958 v dvoboju v Moskvi znova povzpela na prestol; v še danes rekordnem preobratu je zmagala šestkrat zapored. Naslov je ubranila še proti Kiri Zvorikini, leta 1962 pa jo je precej mlajša Nona Gaprindašvili poslala v šahovsko zgodovino. Napočila je nova doba. Bikova, ki je za razvoj ženskega šaha ogromno naredila tudi s knjigami in predavanji, je umrla leta 1989.