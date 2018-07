Več kot kritičen in jedrnat prispevek mi je ponovno dal misliti, kaj počnem, kako se obnašam, da ne bi postal tudi sam del statistične celote onesnaževalcev s plastiko. Seveda, kar je bilo, je bilo. Kaj pa danes in za naprej, tu pri nas? Za začetek podatek, da smo Slovenci največji porabniki nagrobnih sveč na svetu na glavo prebivalca.

Če začnem pri sebi. Po svojih najboljših močeh se trudim že leta »ekološko ohranjati svojo okolico«. Kot primer naj omenim akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu pred osmimi leti. Z ženo sva takrat sodelovala pri čiščenju slepega rokava potoka Gradaščica na Šujici pri Dobrovi. Ne bom našteval, kaj vse smo zvlekli takrat na suho oziroma kaj vse je človek sposoben odvreči v vodo. Naslednje leto sem nedaleč od doma vlekel iz potoka odvržene salonitke… Skratka, to kar mečejo ljudje v sveto reko Ganges v Indiji, počnejo takisto ljudje pri nas, resda v manjši meri, a obnašanje je enako. Skupni imenovalec vsem tem posameznim onesnaževalcem je brezbrižnost oziroma ekološka neozaveščenost. Na drugi strani pa obstaja svet megakorporacij, katerih početje praktično ni podvrženo nobenim zakonom, saj so tako močne in vplivne, da so nad državami in njihovimi vladami. Vodi jih neizmeren pohlep in si seveda dovolijo vse. Brezobzirno izkoriščajo in plenijo naravna bogastva planeta, za seboj pa puščajo opustošenje in onesnaženo okolje.

Če se vrnem na začetek tega pisanja, bi lahko dejal, da tudi v bližnji bodočnosti ni pričakovati, da bo človeštvo bistveno spremenilo svoje doslej zgrešeno ravnanje do okolja (morda bo ta proces upočasnjen). Bolje rečeno, dokler se ne bodo našli takšni vzvodi, ki bi ublažili, če že ne izničili ta pohlep gospodarjev našega planeta, kar pa je zelo malo verjetno oziroma kar utopično. Kot da bi človeštvo imelo v sebi nekakšen program »samouničenja«. Vesoljska kolonija, kjer naj bi našli pribežališče, pa je vnaprej obsojena na klavrn konec, če bodo zanamci še naprej delovali tako kot na Zemlji. Kaj oziroma kdo naj bi to spremenil? Umetna inteligenca morda ali kaj tretjega?

Rudi Volk, Ljubljana