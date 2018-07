»Opažamo, da se je povečal vandalizem nad kolesi v sistemu za avtomatizirano izposojo Bled Green Ways,« so sporočili z blejske občine. Z električnih koles so nepridipravi skušali ukrasti baterijo, na kolesih, ki so zaklenjena in čakajo na izposojo, pa poseda mladina. »Pri tem uničujejo ključavnice, zategujejo zavore… Posamezniki se nad električnimi kolesi izživljajo tudi tako, da kolo poženejo do maksimalne hitrosti, potem pa na silo zavirajo, kar izrablja pnevmatike. Kolesa pa nemalokrat uporabljajo mlajši od 14 let,« opažene kršitve navajajo na občini.

»Vse, ki kakor koli uničujejo sistem za avtomatizirano izposojo koles, namerno ali nenamerno, prosimo, da prenehajo,« so zapisali na občini. »V primeru, da se bodo kršitve še naprej pojavljale pri istih osebah, bomo primorani ukiniti posamezne uporabniške račune oziroma prekrške ali kazniva dejanja prijaviti policiji.« Ob registraciji namreč vsak uporabnik podpiše izjavo, da se strinja s splošnimi pogoji, kar Turizmu Bled, ki sistem upravlja, daje pravico, da uporabniku vsako poškodbo zaračuna po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.

Na Bledu opozarjajo, da s kolesi v javni rabi in tudi drugimi javnimi površinami ravnajo skrbno, očividce pa pozivajo, da svoja opažanja sporočijo Turizmu Bled ali prijavijo na Policijsko postajo Bled. Ob tem dodajajo, da splošni pogoji dostopa in uporabe sistema za izposojo koles Bled Green Ways jasno določajo, da so uporabniki storitev sistema lahko osebe, starejše od 14 let, uporaba čelade pa je za kolesarje obvezna do dopolnjenega 18. leta starosti. Na Bledu je sicer v sistemu za izposojo 16 koles. Izposoditi in vrniti jih je mogoče na treh lokacijah – v Ribnem, pri kampu v Zaki in informacijskem centru Triglavska roža. pe