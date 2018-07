Kako priti do vlade, ki bi delala v prid večine državljanov

Glede na to, da je večina strank zavrnila koalicijo z Janezom Janšo, se je tega lotil drugi po količini prejetih glasov Marjan Šarec. Čeprav je občino vodil avtoritativno in uspešno, ni sprejel izziva, da bi v koalicijo takoj povabil stranko Levica, ampak se je kot večina politikov odločil za linijo manjšega odpora in prvo povabil Novo Slovenijo. Tu pa je trčil v zid Janševega lobija oziroma poslance Nove Slovenije, od katerih razen Ljudmile Novak nobeden noče prevzeti nikakršne odgovornosti, saj imajo skoraj isti program kot SDS in bo Janez Janša vse postoril za njih in njihov blagor.