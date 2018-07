Gorazd Slak, producent muzikalov: Ljubljana potrebuje dvorano za muzikale

Nekdaj je bil Gorazd Slak programski direktor velikih komercialnih televizij doma in v tujini, danes je pomočnik generalnega direktorja Televizije Slovenije, vmes pa se je lotil produkcije gledaliških muzikalov. Kot producent gledaliških muzikalov pravi, da bi za ta gledališki žanr pri nas potrebovali namensko dvorano, in ocenjuje, da še vedno bolj zaupamo tujim kot lastnim produkcijam. Z ekipo so na oder postavili muzikalno izvedbo Vesne, Alpsko sago po predlogi Agropopovih popevk in uspešnico Cvetje v jeseni. Slednjo bodo ponovno uprizorili 23. julija, štiri leta po premieri – tokrat na Kongresnem trgu v okviru letošnjega Festivala Ljubljana.