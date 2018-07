Juliji v Sloveniji so v povprečju stari skoraj 51 let. Največ jih je bilo rojenih v 40. letih prejšnjega stoletja, v času samostojne Slovenije pa četrtina vseh. Največ oz. 12 odstotkov vseh s tem imenom je bilo res rojenih v juliju, vendar pa ne veliko manj tudi v januarju in marcu,

Podobno velja za žensko različico tega imena Julija. V Sloveniji živi 2999 prebivalk s tem imenom. Posebno modno je ime postalo po letu 2000. Od leta 2011 je bilo celo osmo največkrat dodeljeno dekliško ime. Povprečna starost prebivalk z imenom Julija je tako 15 let. Največ oz. 13 odstotkov jih je bilo rojenih v mesecu juliju. Približno tolikšen je tudi odstotek prebivalk z imenom Julia, ki so se rodile v juliju.

Avgust je moško ime starejših generacij, v Sloveniji jih živi 852 in so v povprečju stari skoraj 65 let. V avgustu se je rodilo 28 odstotkov Avgustov in 26 odstotkov Augustov, kar je veliko več, kot se jih je rodilo v preostalih mesecih. Prebivalk z imenom Avgusta je 56, po letu 1981 pa se to ime ni več pojavilo.