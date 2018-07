Poseg, ki so ga izvedli na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, je potekal brez težav. Ob tej priložnosti so bolnišnico obiskali tudi specialisti proktologi iz nekaterih drugih bolnišnic, so danes sporočili iz slovenjgraške bolnišnice.

Nekontrolirano uhajanje blata je težava, s katero se po nekaterih ocenah bori dva do pet odstotkov vseh ljudi. Gre za hudo težavo, o kateri bolniki zelo neradi govorijo. Ker blata ne morejo nadzorovati, se izogibajo družabnim stikom in se zapirajo v hiše in stanovanja, so navedli v bolnišnici.

Tema je v naši družbi še vedno tabu. Do sedaj so v slovenjgraški bolnišnici tem bolnikom pomagali z nasveti, fizioterapijo, higienskimi pripomočki, v skrajnem primeru pa z izpeljavo črevesja na trebušno steno - kolostomija.