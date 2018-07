Konzorcij sestavljajo družbe okoli skupine KD - KD Group, KD Kapital in KD skladi, ki so v skladu s sporazumom prodale svoj skupaj 26,9-odstotni delež, ob njih pa so deleže prodali še zavarovalnica Adriatic Slovenica, ljubljanska družba za upravljanje TKC, koprski Primorski skladi in družba Apis-Vita iz Frama.

Kot je razvidno iz današnje objave na spletni strani Ljubljanske borze, so člani konzorcija pogodbo o prodaji s kupcem, družbo Plasta iz Šentruperta, sklenili v torek. Koliko je novi lastnik odštel za večinski delež bistriškega podjetja, niso izdali.

Plasta je podjetje v lasti Franca Freliha, po lanski lestvici revije Manager 18. najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja plošč, folij, cevi ter profilov iz plastičnih mas, vendar preko nje Frelih obvladuje še več povezanih podjetij, med katerimi je od leta 2003 s področja živilske industrije tudi Dana iz Mirne na Dolenjskem. Zadnje podjetje, ki je predlani prešlo v 100-odstotno last dolenjskega poslovneža, je Plama-pur.