Za Kozinovo je pester teden. Najprej je v nedeljo v Budimpešti še enkrat ugnala Madžarko Evo Halasi, ki jo je premagala že septembra v Oklahoma Cityju, takoj nato pa dobila še vabilo za nastop v zagrebški Areni. Gre za pas, kjer ni branilke naslova. Tudi zato bo Kozinova nastopila v kategoriji višje kot sicer, na nasprotnico pa še čaka.

»Zame bo to nova izkušnja tudi zaradi nove kategoriji. Sama mislim, da sem si zaslužila priložnost za naslov WBC, sama pa se bom še bolj pripravila kot sicer in borbe se zelo veselim. V igri za nasprotnico je kar nekaj imen. A ne glede na nasprotnico, vem, da me bo trener dobro pripravil tudi taktično,« je pred novim izzivom povedala Kozinova, ki je v 14 borbah nanizala prav toliko zmag.

Temu dodaja, da bo v pripravah na septembrski dogodek imela tudi nekaj več poudarka na moči, saj so tekmovalke v višji težnostni kategoriji vendarle močnejše. Za privajanje pa ji posebej pomaga dejstvo, da ima sparing z moškimi, zato se bo na večjo moč lažje privadila.

Kozinova se je ob predstavitvi projekta še enkrat spomnila tudi nedeljskega dvoboja. »Posnetke dvoboja si moram sicer še nekajkrat ogledati. Tekma je bila dobra, naporna in vem, da sem si zmago prigarala. Zanjo sem naredila 235 rund sparinga. Nasprotnica je bila tokrat bolj pripravljena kot v ZDA, imela je dve borbi vmes in se odlično pripravila taktično.«

Slovenka je priznala, da je bilo posebej težko v uvodu dvoboja, ko je imela nasprotnica pobudo, v nadaljevanju pa je imela sama več od dvoboja. »Bilo je tudi malo smešno, ko so navijači, precej je bilo tudi slovenskih, navijali. Imeni Eva in Ema sta zelo podobni. A hvala navijačem in upam, da jih bo septembra v Zagrebu še več.«