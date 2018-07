Namen lige je, da bi kriminalci postali znani kot največji nogometni zvezdniki, ki v teh dneh zaključujejo svetovno prvenstvo v Rusiji, so danes sporočili z Europola. »Več ljudi vidi njihove obraze, večje so možnosti, da bodo aretirani,« so poudarili.

Igranje v tej ligi sicer ne more biti ravno v čast, so zapisali. 25 ljudi s seznama najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, na katerem je vse skupaj več kot 50 oseb, namreč oblasti iščejo zaradi hujših zločinov. Več kot polovico iščejo zaradi obtožb umora, druge pa zaradi trgovine z drogami, oboroženega ropa, goljufije ali kombinacije teh kaznivih dejanj.

»Nogometaši«, ki jih iščejo v 23 državah EU, so razporejeni na posebnem virtualnem igrišču na spletni strani Europola. V četrtek ob 8. uri bodo urad in nacionalni organi pregona na družbenih omrežjih objavili prvo kodo, ki jo bodo obiskovalci strani potrebovali za razkritje prvih kriminalcev. Deveto oziroma zadnjo kodo bodo objavili v soboto zjutraj. Med zadnjimi na igrišču bodo razkrili tudi Slovenca.