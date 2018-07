Iz skupinskega dela bodo med najboljših 16 moštev napredovale po štirih ekipe iz vsake skupine, peto in šesto uvrščeni ekipi vsake skupine pa bosta zaigrali v Fibinem evropskem pokalu. Končnica lige prvakov se bo začela 5. marca in končala 3. aprila 2019, zaključni turnir četverice pa bo potekal med 3. in 5. majem 2019.

Sezono 2017/18, svojo prvo v ligi prvakov, je Petrol Olimpija začela v skupini C, in jo sklenila na sedmem mestu, s štirimi zmagami in desetimi porazi.

»Po žrebu skupin za novo sezono lige prvakov je jasno, da je naša skupina, skupina D, zelo zahtevna, veliko bo tudi daljših potovanj. Če se bo Bayreuthu uspelo prek kvalifikacij uvrstiti v našo skupino, bomo igrali tudi proti našemu dosedanjemu dolgoletnemu članu Gregorju Hrovatu. Jasno je, da bomo že v rednem delu sezone nastopili proti izredno kakovostnim tekmecem. Tudi zato verjamem, da bodo naši navijači v Stožicah spremljali napete in zanimive tekme, vsi pa si želimo, da se jih bo čim več zaključilo z zmago Petrol Olimpije,« je dejal direktor Olimpije Roman Lisac.

Podobne želje ima tudi trener Zoran Martić: »Glede na kakovost tekmecev in težavnost glede potovanj mislim, da smo lahko nekako srednje zadovoljni z žrebom, ki bi bil seveda lahko boljši, vendar po drugi strani tudi slabši. Vsekakor pa je v skupini D nekaj atraktivnih klubov. Omenim naj dva, ki sta bila v preteklosti že v vrhu evropske košarke, Bešiktaš in Virtus Bologna, potem je zraven naš znanec iz lanske sezone, Strasbourg, lahko se zgodi, da se bomo spet pomerili tudi z Bayreuthom. Zagotovo nas čakajo zanimive in tudi težke tekme, upam pa seveda na čim več uspeha proti vsem tem nasprotnikom, upam, da v čim bolj polnih Stožicah.«