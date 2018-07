Ribe so za mnogo ljudi ključni element prehranjevalne verige, kar povzroča prekomeren lov. V Mediteranskem morju, Črnem morju in Južnem Pacifiku, sta tako ogroženi kar dve tretjini vseh ribjih vrst. Da pa bi bile stvari še hujše, vsaka tretja ujeta riba nikoli ne pride do krožnika, kar kaže na nespoštovanje do živali, navaja Guardian. Približno četrtina te izgube nastaja na velikih ribiških ladjah v oceanih, kjer kapitani premajhne in nezaželene mrtve ribe odvržejo nazaj v morje. Še več izgub pa nastane med prevozom ulova na kopno, saj se zaradi premalo znanja in opreme, ki je potrebna, da riba ostane sveža, ta pokvari.

Najbolj množično gojenje rib v zgodovini ne vpliva pozitivno na populacijo vseh vrst, ravno nasprotno, to jih še bolj ogroža. Številne ulovljene ribe iz naravnega okolja so namreč pogosto hrana gojenim ribam. Gojene ribe pa po podatkih raziskave že presegajo polovico vseh rib, ki jih pojemo.

Ribištvo je sicer po svetu zelo razširjeno in zaposluje 60 milijonov ljudi, po morju pa pluje 4,6 milijonov ribiških plovil. Veliko število plovil in ljudi željnih lovljenja rib organizacijo skrbi, saj pravi, da je rib za vse premalo, še navaja Guardian.