Kot kaže, bo še pred koncem leta končan 13-kilometrski avtocestni odsek med Draženci in Gruškovjem. Potem ko je prvi del novembra lani končal Pomgrad, bo drugi del v dolžini 5,77 kilometra, kot napoveduje izvajalec Euro-Asfalt iz Sarajeva, končan do septembra, ko je napovedan tehnični pregled. Poleg avtoceste bodo obnovili tudi šest kilometrov regionalne ceste, projekt pa vključuje 45 različnih objektov, tudi dvocevni predor, osem mostov, viadukt in tri nadvoze. Med gradnjo, ki so jo začeli maja 2016, so izkopali milijon kubičnih metrov materiala in ga polovico uporabili pri gradnji.

Z dokončanjem avtocestnega odseka naj bi bilo konec dolgotrajnih zastojev na mejnem prehod Gruškovje, sploh v času turistične sezone. Ker gradnja ni obsegala le avtoceste, ampak tudi regionalno cesto, so se bili občani v času gradnje prisiljeni voziti tudi po makadamu, prašnih in blatnih cestah ter stati v kolonah. Novi odsek avtoceste namreč poteka po trasi stare regionalne ceste, zato so morali vzporedno zgraditi še regionalno. »Lokalna skupnost je bila pred velikim izzivom, ko smo se začeli soočati z gradnjo. To je edini projekt, kjer je avtocesta povozila regionalno cesto. V času gradnje nismo imeli prave povezave z lokalnimi cestami. Takšnih razmer pri gradnji avtoceste v Sloveniji verjetno ni izkusil še nihče,« je povedal župan Podlehnika Marko Maučič in dodal, da so vzporedne ceste že končane, zato bo to poletje življenje za prebivalce že lažje.

Maučič pričakuje, da bo izvajalec po koncu gradnje popravil morebiti od gradnje poškodovane ceste in zgradbe.