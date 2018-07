Bakterija z latinskim imenom mycoplasma genitalium se širi tako v moškem kot ženskem telesu, vendar je bolezen veliko bolj nevarna za ženske. Pri moških bakterija povzroči vnetje sečil, pri ženskah pa maternico in jajcevod, kar povzroča bolečine. Vendar pri ženskah vnetje pogosto spremlja vročina, v nekaterih primerih tudi krvavenje, v redkih primerih pa lahko okužba vodi tudi do neplodnosti.

Okužba velikokrat ne povzroča nikakršnih simptomov in je zato spregledana ali pa jo zdravniki zaradi nepoznavanja zamenjajo s kakšno drugo spolno boleznijo, največkrat klamidijo. Čeprav se genitalne mikoplazme da znebiti z antibiotiki, pa bakterija razvija odpornost na nekatere antibiotike.

Kondomi so učinkovita zaščita

Dr.Peter Greenhouse iz Velike Britanije, kjer so najbolj zaskrbljeni nad potencialno superbakterijo, za preprečitev širjenja bolezni svetuje zaščitene spolne odnose, saj s kondomom lahko preprečimo okužbo. »Ta bakterija je samo še eden izmed dodatnih razlogov, da na dopust vzamete kondome in jih dejansko uporabite«, je dejal. Po navodilih strokovnjakov, je za vse, ki kažejo znake bolezni, da opravijo test, ki odkriva bolezen. V primeru okuženosti je zelo pomembno, da so pravilno oskrbovani in se zdravijo do takrat, ko so zdravniki prepričani, da je bolezen premagana, še navaja BBC.