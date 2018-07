»Nemčija je ujetnica Rusije, ker dobiva toliko svoje energije od Rusije,« je dejal Trump na delovnem zajtrku o dogovoru med Berlinom in Moskvo o plinovodu Severni tok 2 in presenetil Stoltenberga. »Vsi govorijo o tem po celem svetu, govorijo, da vam mi plačujemo milijarde dolarjev, da vas branimo, ampak vi plačujete milijarde dolarjev Rusiji,« je nadaljeval. Zaključil pa, da Rusija »popolnoma nadzoruje« Nemčijo, še navaja Trumpa francoska tiskovna agencija AFP. Ponovno je kritiziral tudi preostale članice, češ da premalo vlagajo v obrambo in da jih morajo ZDA braniti že »desetletja«.

Stoltenberg je stopil v bran preostalim članicam zavezništva in pojasnil, da so države v obrambo že začele vlagati več in da bodo storile še več. »Močen Nato je dober za Evropo, je pa tudi dober za ZDA,« je dejal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa. Generalni sekretar je še dodal, da so že v času hladne vojne članice Nata gospodarsko sodelovale z Rusijo.

Voditelji 29 članic zveze Nato so danes v senci čezatlantskih trenj v Bruslju začeli razpravo o krepitvi obrambnih izdatkov za učinkovito soočanje z varnostnimi izzivi. Vrh zveze bo potekal še v četrtek.