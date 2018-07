Vse osumljence so kazensko ovadili, štirje pa so od prejšnjega tedna v priporu na Reki. Kriminalistična preiskava je potekala istočasno na območju Buzeta, Buj in Kopra. Prijeli so šest hrvaških državljanov, starih med 23 in 47 let. Vodja skupine je bil 44-letni Hrvat, ki naj bi od 22. marca do 7. aprila v Pulju v zločinsko združenje povezal ostale člane skupine z namenom ustvarjanja nezakonitega zaslužka, je dodala istrska policija.

Osumljeni tihotapci so tuje državljane prevzeli v notranjosti Hrvaške ter jih nezakonito prepeljali v Slovenijo in jih izročili slovenskim državljanom, ki so s tujimi državljani nadaljevali pot proti Italiji. Skupina je na Hrvaškem na ta način pridobila več deset tisoč kun (več tisoč evrov).

Medtem so iz policije v Karlovcu opozorili, da primanjkuje prostora v tamkajšnjem priporu, potem ko so v zadnjih nekaj mesecih prijeli približno 40 oseb, osumljenih tihotapljenja ljudi. Policijska uprava v Karlovcu nadzira ozko območje med mejama z BiH in Slovenijo, ki je v zadnjem času ena izmed najbolj živahnih tihotapskih smeri.