Morda ste malce preleni ali mislite, da je splakovanje z zaprtim pokrovom brezpredmetno. Vendar ali ste kdaj pomislili, kaj se dejansko zgodi, če pokrov pustimo odprt? Deležni smo prave prhe fekalnih bakterij in virusov iz školjke, imenovane tudi aerosolni učinek, čeprav kapljic praktično ne opazimo!

Bakterije vztrajajo tudi po spiranju Najprej zabavni podatek: Povprečna oseba splakne školjko petkrat do šestkrat na dan, kar nanese skoraj dva tisoč splakovanj na leto. Pri tolikšnem številu bi nekako pričakovali, da se bakterije iz školjke preprosto odplaknejo v kanalizacijo. Neradi vam razbijemo to iluzijo, a temu na žalost ni tako. Številne različne vrste bakterij ostanejo v straniščni školjki tudi po izpiranju. Navsezadnje povprečni človeški izloček tehta okoli sto gramov, v njem pa je kar bilijon bakterij. Školjko lahko sperete večkrat zaporedoma, a jih ne boste odplaknili. Preprosto se prilepijo na porcelansko notranjost.

Iz školjke v okolico Vsakokrat, ko školjko sperete, se zaradi pretoka vode vanjo ustvari aerosol, mikrobi iz školjke pa odpotujejo v okolico. Bakterije se lahko dvignejo do 25 centimetrov od tal in so po uri in pol še vedno tam. Če vas te informacije o neodgovornem splakovanju še niso predramile, naj vam postrežemo še z enim podatkom, ki vam lahko obrne želodec. Zaradi dvignjenega pokrova školjke lahko celo zbolite! Večino časa je tveganje sicer majhno, če pa je patogen zelo nalezljivi norovirus, ki povzroči infekcijo že v zelo majhnih količinah (simptomi so driska, bruhanje in trebušne bolečine), imate problem.

Ali splakovanje z majhno količino vode prepreči prš? Zaradi varčevanja z vodo je dobro, če imate kotliček, ki omogoča splakovanje z večjo ali manjšo količino vode, a to na pršenje iz školjke žal ne vpliva. To dejstvo so dokazali znanstveniki, ki pritrjujejo, da gre med splakovanjem vedno v zrak na stotine ali celo na tisoče drobnih kapljic. Če se morda sprašujete, enako velja tudi za bide. Tu sicer ne gre za enako onesnaženje, kot če bi šli na blato, toda na pršilu se lahko zadržuje cela združba bakterij, ki se med uporabo razpršijo v zrak – in v vaše občutljivo »območje«. Pod črto: pokrov školjke pred spiranjem vedno zaprite, pršilno šobo bideja pa redno čistite.