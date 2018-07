Mala šola arhitekture za otroke pod strokovnim vodstvom kustosinje in pedagoginje Natalije Lapajne pomeni odkrivanje arhitekture v vsej njeni raznolikosti. Otroci bodo proučevali arhitekturo z vsemi čutili, raziskovali svetlobo, odtenke barv, materiale in oblike. Risali, gradili in sestavljali ter razvijali tako prostorsko in fizikalno ter tudi družbeno razumevanje našega okolja. Spoznavali bodo pomen stavbne dediščine in dialog arhitekture z naravo.

Ustvarjanje in raziskovanje Ustvarjali bodo z različnimi materiali in pripomočki, razvijali domišljijo in samostojnost, hkrati pa se učili skupinskega dela, saj se bodo zahtevnejših nalog lotevali skupaj. Makete, načrti in fotografije, ki jih hranijo v muzeju, bodo izhodišče za arhitekturno raziskovanje. Arhitekturo bodo otroci spoznavali tudi v živo, z opazovanjem stavb na mestu samem; pluli z ladjo po reki Ljubljanici, prisluhnili zgodbam o mostovih in oprezali za Povodnim možem.