Projekt pripravljajo študentje treh fakultet Univerze v Mariboru v sodelovanju s podjetjem Mikro malta ter Slovenskim društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin. E-platforma bo omogočila vsem zainteresiranim lažje spletno iskanje podatkov o vrtovih ter povezala ponudnike vrtov z vsemi, ki jih želijo obiskati.

Vpis vrtov od začetka avgusta

Lastniki vrtov bodo lahko na spletno stran E-vrt od 1. avgusta vpisali vse vrtove, ki jih želijo odpreti za javnost. Uporabniki platforme pa bodo po bazi podatkov lahko iskali s pomočjo filtrov o vrsti in dostopnosti vrtov, denimo vrtove, ki so dostopni tudi invalidom. Prav tako si bodo lahko ogledali podrobnosti o posameznem vrtu: fotografije, odpiralni čas, postavitev …, obisk pa bodo si bodo lahko rezervirali kar prek spleta. V tujini so podobne baze podatkov uspešne, v Sloveniji pa je to prvi tovrstni iskalnik. Če bo projekt uspešen, naj bi ga v prihodnje razširili še s podatki o vrtovih v sosednjih državah.