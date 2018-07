Kot so ob tem sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so o dogodku obvestili tudi policiste, za zdaj pa vzrok požara in povzročena škoda še nista znana.

Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da je požar izbruhnil na ostrešju delavnice ter se od tam razširil po delavnici, ki je v obnovi. V požaru ni bil nihče poškodovan. Materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša med 30.000 in 40.000 evrov.

Policisti so tujo krivdo kot vzrok za požar izključili. Sumijo, da je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Svoje ugotovitve bodo s poročilom posredovali pristojnemu tožilstvu, so še sporočili.