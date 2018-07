Washington je prejšnji teden uvedel 25-odstotne carine na uvoz s Kitajske, vreden 34 milijard dolarjev letno. Kmalu naj bi uvedli še dodatne carine, tako da bi bilo ocarinjeno blago v vrednosti 50 milijard dolarjev. Kitajska se je odzvala s povračilnim ukrepom in tudi sama uvedla carine na stotine ameriških izdelkov. Lighthizer je v torek Kitajsko obtožil, da je povračilne carine uvedla »brez kakršnekoli mednarodne pravne podlage ali razloga«. Ameriški predsednik Donald Trump je zato trgovinskemu ministrstvu naložil, naj »začne postopek uvajanja carin v višini 10 odstotkov na dodatnih 200 milijard dolarjev kitajskega uvoza«, je poudaril v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na prvem osnutku seznama so se znašli različni prehranski izdelki, pa kemikalije, minerali, tobak, elektronika in papirniški material. Ministrstvo bo sedaj izvedlo javno razpravo, v kateri bodo sprejemali pripombe javnosti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Uradno zaslišanje konec avgusta

Uradna zaslišanja, na katerih bodo sestavili končni seznam novo ocarinjenega blaga, bodo predvidoma potekala konec avgusta. Seznam naj bi bil dokončno pripravljen v približno dveh mesecih, končna odločitev o uvedbi carin pa bo v rokah Trumpa. »Dolga leta je Kitajska uporabljala izkoriščevalske trgovinske prakse, ko gre za intelektualno lastnino in inovacije,« je poudaril Lighthizer. Prav tako Peking »podpira dejansko krajo ameriške tehnologije za komercialno korist«.

Na ameriška dejanja se je že odzval Peking. Seznam iz Washingtona je kitajsko ministrstvo za trgovino označilo za »povsem nesprejemljivega« in opozorilo, da ameriška dejanja terjajo protiukrepe. »Dejanja ZDA škodijo Kitajski, škodijo svetu in škodijo njim samim,« so zapisali v izjavi. Dodali so še, da so zaradi potez Washingtona »šokirani«. »Z namenom varovanja temeljnih interesov države in temeljnih interesov ljudi, kitajska vlada kot vedno ne bo imela druge možnosti, kot da sprejme potrebne protiukrepe,« so sporočili. Zaostrovanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko je pretreslo finančne trge. Večina osrednjih indeksov na azijskih borzah izgublja več kot odstotek vrednosti.