Močnejši nalivi širom države

Na severu države se lahko zjutraj pojavijo močnejši nalivi, ki se bodo čez dan pojavljali tudi v zahodni in osrednji Sloveniji. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so že včeraj opozorili, da lahko ponoči predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji močno narastejo hudourniki in manjši vodotoki, čez dan pa tudi drugod po državi.