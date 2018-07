»Najprej se moram zahvaliti svojemu moštvu. Odlično so opravili delo. Lepo je imeti tako podporo in zaupanje,« se je po drugi zmagi v štirih dneh francoskega Toura svojim kolegom iz belgijske ekipe Quick.step zahvaljeval kolumbijski kolesar Fernando Gaviria. V eni najprestižnejših sprinterskih etap, v zadnjih štirih kilometrih ravnine ni bilo niti enega ovinka, je bil 24-letni Kolumbijec hitrejši od Petra Sagana, 35-letnega Andreja Greipla, mladega Dylana Groenewegna, Marcela Kittla in evropskega prvaka Alexandra Kristoffa. Glede na imena v ospredju je to zagotovo prestižna zmaga, čeprav med sprinterji velja pravilo, da je kraljevska zmaga zadnji dan v Parizu. Z Argentincem Maxom Richezejem je imel odločilno podporo zadnjega moža v sprinterskem vlaku, ki je naredil izjemno delo pri obeh zmagah 24-letnega novinca na Touru.

»Druga zmaga je nagrada za trdo delo cele ekipe. S Saganom se bom poskušal boriti za zeleno majico do Pariza. Peter je eden najboljših kolesarjev v karavani in zabavno se je pomeriti z njim,« je razlagal Gaviria, ki je že četrto sezono član belgijske ekipe. Najprej so ga opazili na Tour de l'Avenir, največji dirki mladih upov. Že leta 2015 pa je v dresu Quick.stepa na prvih dirkah odsprintal velikega Marka Cavendisha. S Slovakom sta se pomerila tudi na točkovanem letečem cilju. Tudi tam je bil Gaviria hitrejši, a svetovni prvak zelene ne predaja. V zeleni je vozil skupaj že 89 dni in je s tem prehitel tudi dosedanjega rekorderja Erika Zabla. V Sarzeau, domačem kraju predsednika UCI Francoza Davida Lappartienta, je v ospredju manjkal le sprinterski kralj Toura Mark Cavendish (21. mesto), ki še vedno ni izgubil motiva, da ulovi rekorderja zmag na Touru Eddyja Merckxa. Cavendish ima trideset, Belgijec pa 34 zmag.

Zmaga ekipe Quick.step je zaslužena. Belgijska zasedba je skupaj z zasedbo BMC vodilnega Grega Van Avermaeta prevzela odgovornost tudi pri lovu ubežnikov, ki so bili zaradi dveh skupinskih padcev (zaostal je Rus Zakarin, padli so tudi Uran, Landa, Kruijswijk, Fuglsang, Martin) ujeti vsega kilometer pred ciljem. Ekipa Bahrain Merida s Sonnyjem Colbrellijem se ni vrgla v sprinterski boj. Kristijan Koren je bil kot varnostnik do cilja ob Vincenzu Nibaliju. Primož Roglič se je še en dan več izognil vsem neprijetnostim uvodnega tedna in v skupnem seštevku napredoval celo za šest mest, na 21.

»Zame in za ekipo BMC je bil lep dan. Bilo je veliko stresa, a z Richiejem (Portom) sva imela podporo ekipe, dobro so naju zaščitili, v zaključku smo ostali spredaj in celi. Celo športni direktor nas mora iz avtomobila vedno miriti, naj bomo mirni in zbrani. To je največja težava. V rumeni želim voziti čim dlje, kot bo mogoče,« je govoril v rumeno odeti Greg Van Avermaet. Dan na francoskih cestah z Belgijcem v prestižni rumeni je bil poseben tudi zaradi večernega dvoboja Francije in Belgije na nogometnem svetovnem prvenstvu. »Zagotovo je bilo čudno, da Belgijec na dan dvoboja po francoskih cestah izziva v najprestižnejši majici njihove dirke. Nobenih negativnih reakcij sploh ni bilo čutiti. Ljudje bodo na nogomet preklopili zvečer,« je razmišljal Greg Van Averamet. Danes bo že dan za bolj vzdržljive in lažje sprinterje in mojstre enodnevnih severnih klasik. Na trasi je veliko kratkih vzpetin in tudi v zaključku je do Quimperja tri kilometre klanca. V ospredje bodo zapeljali kolesarji tipa Alejandro Valverde, Michael Matthews ali Julian Alaphilippe. Slednji celo z nekaj obeti za prevzem rumene majice.