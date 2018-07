Na današnji obravnavi so prebrali zapisnike o izpovedi prič, ki sta pričali na prejšnjem sojenju. Na avgustovskih obravnavah naj bi zaslišali še nekaj prič, med drugim nekdanjo direktorico Betnave Dragico Marinič, ki je bila že vabljena na sodišče, vendar se je opravičila zaradi poslovnih obveznosti. Ob začetku ponovnega sojenja je Krašovec v zagovoru ponovil podobno kot v prejšnjem postopku, in sicer, »da je izbran za primerno žrtev, ki se ji išče dlaka v jajcu« in da zato krivde ne priznava. Obtožnica ga bremeni, da je nekdanjo direktorico Betnave Mariničevo in nekdanjega šefa za investicije v Betnavi Antona Ekarta napeljeval k poslovni goljufiji. Krašovec naj bi ju namreč nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva v višini 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava. Kot je povedal njegov zagovornik Velimir Cugmas, so po sodnih počitnicah sklicane še tri obravnave, sledil bo izrek sodbe.