»Gre za globalno slavljenje spoštovanja, ki ga imamo do naših najbližjih genetskih sorodnikov, in je skupno prizadevanje Inštituta Jane Goodall, Lester E. Fisherjevega centra za študij in ohranjanje primatov živalskega vrta Lincoln Park, Severnoameriške zveze zavetišč za primate ter Liberije, ki si prizadeva za reševanje in zaščito šimpanzov v svoji državi,« so zapisali v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer bodo svetovni dan šimpanzov praznovali s številnimi dogodki. V soboto in nedeljo bodo obiskovalci lahko spoznali pod Rožnikom živečo šimpanzjo družino, ki jo sestavljajo mama Neža, oče Boris in mala Leona, babica Mojca in teta Nika, ter izvedeli, kako šimpanzi vzgajajo svoje mladiče, kako se prehranjujejo in kakšne navade imajo. V živalskem vrtu bodo skupaj z obiskovalci tudi primerjali šimpanze med seboj ter ugotavljali njihove razlike in podobnosti. Program ob svetovnem dnevu šimpanzov bo v živalskem vrtu potekal v soboto in nedeljo med 10. in 12. uro ter med 16. in 18. uro.