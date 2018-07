Pojasnili so, da je 45-letnik prišel k zavesti po »majhnem, a pomembnem izboljšanju«, da pa je še vedno v zelo slabem stanju in bo še naprej potreboval neprestano specialistično oskrbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegova partnerka, 44-letna Dawn Sturgess, ki so jo 30. junija našli skupaj z njim in je bila prav tako izpostavljena novičoku, je za posledicami umrla v nedeljo.

Par so našli nezavesten v Rowleyjevi hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja, kjer sta bila marca z isto vrsto živčnega strupa zastrupljena bivši ruski agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija. Oba sta medtem zapustila bolnišnico in se nahajata nekje na Otoku.

Pokojna je živela v socialnem stanovanju v Salisburyju, kjer sta bila s partnerjem, preden sta 29. junija odšla v stanovanje Rowleya v bližnjem Amesburyju. Tu so ju nato našli nezavestna dan kasneje. Sprva so domnevali, da sta vzela prevelik odmerek mamil. Vendar je policija kasneje sporočila, da so testi v laboratoriju Porton Down potrdili, da gre za novičok, ki naj bi ga po navedbah Velike Britanije izdelovali v nekdanji Sovjetski zvezi.