Prejšnji teden so v Skei izvedli protestni shod v podporo Hogetu, so zapisali v sindikatu in pojasnili, da delodajalec še vedno vrši pritisk na njihovega sindikalnega kolega in predsednika sindikalne podružnice v Kovinoplastiki.

»Pritiski delavcev in sindikata Skei ter njegovih kolegov na delodajalca so mu v veliko pomoč in podporo,« so navedli in delavce za petek zjutraj pozvali k udeležbi na protestu, ki naj bi ga izvedli ob isti uri, kot je predviden Hogetov zagovor.

Vodstvo Kovinoplastike Lož je nedavno sprožilo postopek izredne odpovedi predsedniku sveta delavcev Hogetu, ki je obenem tudi podpredsednik sindikata Skei. Očitajo mu več kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, pri čemer naj bi Hoge v času opravljanja sindikalne dejavnosti dejansko opravljal zasebne aktivnosti, kar pa je sindikalist odločno zanikal.

Hoge se v petek zagovora ni udeležil, obenem pa je tedaj napovedal, da se bo »boril do konca«. V Kovinoplastiki pa so takrat pojasnili, da je postopek zoper Hogeta zaradi suma več kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja še v teku in ga zato ne morejo komentirati. Prva dama Skei Lidija Jerkič je medtem po poročanju Radia Slovenija z dogajanjem v Kovinoplastiki Lož že seznanila pristojno inšpekcijo in varuhinjo človekovih pravic, saj dogajanje razume kot preprečevanje sindikalnega dela.