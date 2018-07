Pogojno obsodbo treh let zapora s preizkusno dobo petih let je kranjsko okrožno sodišče včeraj naložilo Alagi Pajiću, ki se je konec aprila z nekdanjo ženo v Radovljici močno sprl in jo poškodoval. Dve leti se ji, je še odločilo sodišče, ne sme namerno približati na manj kot 100 metrov, sicer se pogojna sodba lahko odpravi, zaporna kazen pa izvrši. Pajić je včeraj na sodišču, od koder je prišel iz pripora, dejanje obžaloval. Kot je pojasnila sodnica Marjeta Dvornik, je svoje dejanje izvršil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Pestijo ga namreč bolezenska ljubosumnost in možganski tumor, na njegovo vedenje, ki lahko vsebuje tudi agresivne odzive, pa vplivajo še zdravila, ki jih jemlje.

Ustavil ga je sosed Dogajanje sega v konec lanskega aprila. V stanovanjskem bloku v Radovljici sta se, kot navaja obtožnica, Pajić in njegova nekdanja žena močno sprla zaradi premoženja. Bivšo ženo je Pajić večkrat udaril z roko in s pestjo ter z avtomobilskimi ključi. Želela je pobegniti, a je nasilje nadaljeval. Kot navaja tožilstvo, ga niso ustavili ne ženini kriki ne kri, razmazana po tleh in stenah stanovanja ter hodnika. Žrtev je utrpela pretres možganov ter številne odrgnine in obtolčenine glave in zgornjega dela telesa. Nadaljevanje nasilnega vedenja je preprečil šele sosed, ki je zaščitil žrtev in se nasilnežu postavil po robu. Zagovornik Pajića po uradni dolžnosti Samo Mirt Kavšek je ob tem opozoril, da gre pri žrtvi zgolj za lahke telesne poškodbe, zato je predlagal milejšo sodbo. Tožilstvo pa je poudarilo, da je Pajićeva nekdanja soproga obsojenemu ponujala zavetje še dolgo po tem, ko sta se razvezala, čeprav je želela zaživeti svoje življenje brez omejitev. Tako mu je vedno, kadar je šel iz Nemčije, kamor se je preselil, v domačo Bosno in nazaj, na primer brezpogojno ponujala prenočišče.