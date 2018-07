V prenovljeni Livarski ulici za Bežigradom se je občina odločila poskusno obrniti smer vožnje. Če je bilo prej mogoče iz Parmove zaviti v Livarsko ulico in pot nadaljevati po Dunajski cesti, kar so mnogi avtomobilisti izkoristili, da so se izognili gneči in skrajšali pot, je po novem mogoče v Livarsko zapeljati le z Dunajske ceste. Za ta korak so se na občini odločili zaradi vse številnejših pripomb prebivalcev, da je promet na tem koncu postal neznosen. Na občini pravijo, da bo poskusno obdobje trajalo pol leta, nato pa se bodo na podlagi ugotovitev in mnenj občanov odločili