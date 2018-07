Blaž Peršin: Prebivalci Ljubljane čez trideset let

Ljubljana je mesto s 300.000 prebivalci. V času pred drugo svetovno vojno je štela borih 70.000 prebivalcev. Takratna struktura prebivalstva je bila bolj ali manj enotna. Večinoma slovenski živelj z ostanki manjše skupine nemško govorečih, ki so ostali tukaj po razpadu avstro-ogrske monarhije. Bilo je tudi nekaj tistih, ki so prišli v Ljubljano iz Primorske, ko je ta pripadla takratni Italiji in so naši rojaki prišli v Ljubljano tudi zaradi krutega fašističnega režima.