Ne glede na končni razplet bo tekma med Hrvaško in Anglijo v Moskvi za kariere reprezentantov obeh držav prelomna. Medtem ko se našim sosedom prvič po dvajsetih letih in svetovnem prvenstvu v Franciji znova ponuja priložnost za finale, je od zadnjega nastopa Otočanov v polfinalu preteklo še osem let več. Za kako dolgo obdobje gre, dovolj nazorno priča podatek, da kar 17 od 23 angleških igralcev leta 1990, ko je potekal mundial v Italiji, ni bilo še niti rojenih. Podobno je tudi pri Hrvatih, saj se večina nogometašev le bežno spominja predstav zlate generacije z Davorjem Šukerjem in Robertom Prosinečkim na čelu, njihov najmlajši član Dule Čaleta - Car pa sploh ne, saj je leta 1998 štel vsega leto in devet mesecev.

Zaradi tekme bo obstala cela Hrvaška Težave, ki tarejo Hrvate v vsakodnevnem življenju, so v zadnjih nekaj tednih pomaknjene na stranski tir. Pravzaprav je vsa pozornost namenjena izključno svetovnemu nogometnemu prvenstvu in nastopom njihove vrste na njem. Tako ne čudi, da se bodo zaradi današnje tekme vrata trgovin zaprla bolj zgodaj, obvestila o spremembi delovnega časa pa so svojim gostom že poslali iz nekaterih zagrebških restavracij, telovadnic in fitnes centrov. Da bodo svoj program podredili nogometnemu spektaklu, so javili iz zagrebškega gledališča Histrion, ki je načrtovano sredino predstavo preložilo na četrtek, možnost spremembe na poletnem odru ob jezeru Bundek pa je naznanilo tudi zagrebško kulturno podjetje. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić si medtem beli glavo s precej resnejšimi problemi. Poleg tega, da je po četrtfinalni tekmi z Rusi ostal brez pomočnika Ognjena Vukojevića – ta je z branilcem Domagojem Vido objavil videoposnetek, v katerem izraža privrženost Ukrajini in bil zaradi tega razrešen – se sooča tudi z osipom nogometašev v obrambi. Pred obračunom se z zdravstvenimi težavami spopadata branilca Šime Vrsaljko in Dejan Lovren, ponedeljkov trening pa je izpustil tudi prvi vratar Danijel Subašić. Prvi ima težave s kolenom, zato je njegov nastop pod vprašajem, precej več možnosti za igranje na dvoboju, za katerega živi cela Hrvaška, pa imata Subašić in Lovren. Ob tem ne gre pozabiti tudi na precejšnjo iztrošenost ekipe, saj je tako v osmini finala kot četrtfinalu tekmece premagala šele po streljanju enajstmetrovk.