Čeprav so si na ljubljanski mestni občini že pred leti zadali cilj, da preprečijo čezmerno razraščanje japonskega dresnika in ga poskusijo čim bolj izkoreniniti, ta invazivna tujerodna rastlina v mestu ostaja trdovraten problem.

Otroško igrišče na križišču Kamnogoriške ceste in Ceste Andreja Bitenca, križišče Štepanjskega nabrežja in Štepanjske ceste ter park med Klunovo, Jana Husa in Povšetovo ulico na Kodeljevem so le nekatere lokacije, za katere so občani mestne oblasti prek portala Pobude meščanov v zadnjih dveh mesecih obvestili, da se tam razrašča japonski dres