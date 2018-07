Kadrovsko spremenjena zasedba Olimpije po slabem mesecu dni priprav odpira novo sezono, v kateri bo branila naslov slovenskega državnega in pokalnega prvaka. Novega trenerja Ilijo Stolico na ljubljanski klopi čaka mikaven debi, saj se bo njegovo moštvo na uradni premieri v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov nocoj ob 20. uri v Stožicah pomerilo z azerbajdžanskim prvakom Qarabagom. Povratna tekma bo čez teden dni v mondenem Bakuju.

Več kot polovico moštva znova sestavljajo tujci, med katerimi prednjači osmerica igralcev iz držav zunaj Evropske unije. Na mednarodnem odru imajo vsi pravico nastopa, v slovenski ligi pa zgolj trije. Stolica pravi, da bodo v klubu v desetih dneh poskrbeli, da bodo vsi igralci zadovoljni, zato se obeta še kakšen odhod. Med pripravami je Olimpija na štirih tekmah ugnala tretjeligaša Šampion iz Celja (4:0), nato pa trikrat remizirala z Lokomotivo iz Zagreba (2:2), madžarskim podprvakom Ferencvarošem (0:0) in egiptovskim prvakom Ahlyjem (1:1). Stolica je doslej vedno premešal začetno enajsterico, zato je Olimpija pred evropsko uverturo velika neznanka tudi za Qarabag, ki je ravno sredi pripravljalnega obdobja. Na dosedanjih treh prijateljskih tekmah je dvakrat remiziral (Ludogorec in Innsbruck), izgubil pa je proti Dinamu iz Kijeva (0:1).

Stolica v dosedanji kratki trenerski karieri še ni naletel na zahtevnejšega nasprotnika. Ta je v minuli sezoni uspešno nastopal v ligi prvakov in dvakrat remiziral z Atleticom iz Madrida. Mladi srbski trener zagovarja napadalno igro, a ima preglavice z izbiro ofenzivnih adutov. Slovenski prvaki se bodo praviloma predstavili v sistemu 4-1-4-1, a sploh nimajo centralnega napadalca. Čeprav je Olimpija na reklamne plakate pred tekmo s Qarabagom postavila Andreja Vombergarja, argentinski napadalec slovenskega rodu med pripravami ni prepričal trenerjev, da bi ga prijavili na seznam igralcev za visok evropski izziv. Zapleta se tudi z izkušenim srbskim napadalcem in prvim strelcem pripravljalnega obdobja Andrijo Kaludjerovićem, ki po zagotovilih kluba zaradi neurejenih papirjev še nima pravice nastopa, čeprav so ga uradno predstavili že pred mesecem dni. Vse kaže, da nanj resno ne računa niti Stolica, ki je večkrat poudaril, da ne bo nikomur dovolil vmešavanja v trenersko delo. Kaludjerović ni bil njegova izbira, zato bo v konici napada poskusil z Issahom ali Boatengom, ki se najbolje znajdeta na krilu.

Stolica: To bo le prva tekma v nizu

Olimpija je pred začetkom sezone v zelo podobnem položaju kot pred letom dni, ko je zamenjala številne igralce in ustoličila novega trenerja. Igor Bišćan je imel na začetku enoletne ljubljanske epizode premalo časa za uigravanje moštva, zato je Olimpija pogorela že na prvi evropski oviri proti finskemu tekmecu Vaasi, ki ni veljal za favorita. Kako se torej zoperstaviti Qarabagu, ki cilja na vnovično uvrstitev v ligo prvakov? »Imamo dobro osnovo za nadaljnji razvoj. Moštvo je v minuli sezoni z osvojitvijo dvojne krone pokazalo, da ima močan značaj. Qarabag je odlično organiziran klub s kakovostnimi igralci. Za nas bo to le prva tekma v nizu, na kateri bomo videli, kje smo. Vsi z nestrpnostjo pričakujemo ta večer,« pravi Ilija Stolica, ki je izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom v zadnjem mesecu dni. Pohvalil je vnemo igralcev, taktičnih načrtov pa ni razkrival.

Kapetan moštva Branko Ilić je povedal, da igralci po zadnji sezoni niso imeli veliko časa za počitek. Med pripravami se je Olimpija posvečala predvsem svoji igri, zato je posnela vsak trening, da so trenerji naredili podrobno analizo vsakega nogometaša. »Delamo na sebi in popravljamo napake. Če nismo pripravljeni na lastne zahteve, bomo imeli težave z boljšimi in slabšimi nasprotniki. Želimo napredovati iz dneva v dan. Qarabag? Čeprav so zamenjali številne igralce, so pokazali kakovost, a še niso optimalno pripravljeni. Verjamemo v napredovanje, a bomo morali odigrati pametno in disciplinirano,« razmišlja Branko Ilić.

Olimpija je dan pred tekmo prodala okoli 4000 vstopnic. V klubu so želeli prestaviti začetek obračuna, saj bo v Moskvi istočasno potekala polfinalna tekma svetovnega prvenstva med Anglijo in Hrvaško, vendar se Qarabag s tem ni strinjal. Uvodne evropske preizkušnje Olimpije ne bo v neposrednem televizijskem prenosu, tekmo pa bo sodil komaj 28-letni Belgijec Lawrence Visser, ki je poznan po tem, da hitro deli rumene kartone.