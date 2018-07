Sebastijan Štemberger, vinar: Za teran ni primerna vsaka trgatev

Sebastijan Štemberger skupaj z družino obdeluje trte in njive ter skrbi za 24 prašičev, ki rijejo po štirih hektarjih kraškega gozda, in osem krav, ki uživajo na osmih hektarjih kraškega gozda in pašnikov. Štembergerjevi stremijo k temu, da so samooskrbna kmetija. Domačija in klet stojita v Šepuljah, osem hektarjev vinogradov, zasajenih s trtami refoška, vitovske, malvazije, zelena, merlota ter nekaj rebule in laškega rizlinga, pa se razprostira na več lokacijah.