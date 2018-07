Levica beži pred lastno podobo

Še vedno trdim, da bi morali vzroke za naše sedanje težave iskati pri njihovem rojstvu, torej v letih po osamosvojitvi, ki smo jim pravili čas tranzicije. Toda če nočemo iti iskat probleme tja, kjer so nastajali, jih razčiščevati in po najboljših močeh odpravljati, si moramo vsaj določiti svojo vlogo v tistem času, torej se lepo postaviti pred ogledalo zgodovine in se pogledati vanj. Kasneje, ko se bomo dokopali do spoznanja, da niso na primer problemi zdravstva ločeni od vseh preostalih težav in da imajo skupen izvor ali korenine, slabše bo in prav nobena reforma ne bo koristila. Prav vse, kar nas teži v tem trenutku, nam nagaja in onemogoča hitrejši razvoj, ima svoje počelo prav tam, v tranziciji, ki prav zato, ker si pred tem zatiskamo oči in ušesa, še kar traja. In ker je bilo pretapljanje družbene v privatno lastnino želeno in spodbujano in se je neovirano roparstvo nadaljevalo tudi, ko smo prišli do delniških družb, se je to kot slab zgled zajedlo v vse pore ne le gospodarskega, temveč tudi javnega življenja. Zato nam prav nič ne pomaga, če se nam menjajo poslanci v parlamentu in vlade ter uredništva medijev, če nam ostaja pravosodje nedotakljivo, avtonomno, samostojno, ne glede na to, da je bil prvobitni greh narejen prav tu; oni, ki se imajo za božje, niso ne videli in ne slišali, niti prebrali o tranzicijskem ropu stoletja za razliko od krščanskega boga, ki je Evo in Adama zalotil pri prepovedanem sadežu in ju napodil iz raja.