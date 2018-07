Sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Tomaž Bromše je danes na 26 let zapora obsodil 51-letnega Janeza Šeska, ker je na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja umoril mater nekdanje partnerice, 53-letno Marijo Hace. »Kot sodnik ugotavljam, da ni izrazil nobenega obžalovanja, nasprotno, svoje dejanje ima za pravično povračilo za vse, kar mu je nekdanja tašča naredila. Nobenega uvida nima, da je človeško življenje neprecenljivo, vzel ga je iz maščevanja, in to na skrajno surov način. Morda ga bo dolgoletna zaporna kazen le streznila in bo spoznal vrednost človeškega življenja. In ugotovil, da se življenja ne jemlje,« je svojo odločitev utemeljil Bromše.

A tistega, ki bi moral te besede slišati, v sodni dvorani ni bilo. Šesek je namreč že po koncu zaključnih govorov napovedal, da se razglasitve sodbe ne bo udeležil, češ da s privedbo s Povšetove ne bo obremenjeval že tako močno zaposlenih pravosodnih policistov.

Malo olajševalnih okoliščin Kot smo že pisali, se je umor zgodil 7. marca okoli 20.30 pred stanovanjskim blokom v Polju v Zagorju. Šesek je nesrečnico napadel z dvema nožema, eden je imel rezilo dolgo 34,5 centimetra, drugi pa 17 centimetrov. Zabodel jo je kar 21-krat, in sicer v vse dele telesa: glavo, prsni koš, trebuh, roke in noge. Smrt je nastopila zaradi preboda srca, če ta rana ne bi bila usodna, bi bili pa dve drugi: vbod v pljuča in poškodba vranične arterije. Hacetova je pred tem trpela neznosne bolečine, vpila je in hudo trpela, zato je sodnik sprejel trditev tožilstva, da je šlo za umor, storjen na grozovit način. Prav tako tudi za umor iz brezobzirnega maščevanja; Šesek je nekdanjo taščo krivil za omejene stike, ki jih je imel z otrokoma – pravzaprav naj bi bila kriva kar za vsa nesoglasja, ki sta jih imela z nekdanjo partnerico. Ta ga je namreč zaradi nasilja v družini lani spomladi zapustila. Z otrokoma se je najprej preselila v varno hišo, nato pa k materi v Zagorje. Obtoženi se krivdi ni izmikal. Po krvavem dejanju je šel v bližnji lokal in natakarici naročil, naj pokliče policijo. Prijeli so ga nekaj minut pred 21. uro in od takrat je v pridržanju oziroma priporu. Tudi na sodišču je umor takoj in brez oklevanja priznal, tako da ni bilo treba speljati glavne obravnave, ampak je sodnik odločal le o višini kazni. Priznanje, s katerim je bistveno skrajšal kazenski postopek, prav tako pa tudi dosedanja nekaznovanost sta edini olajševalni okoliščini, ki ju je Bromše upošteval pri odmeri kazni. Oteževalnih je bilo precej več. Kot je našteval, se je obtoženi na umor pripravil (najprej ni vedel, ali je Hacetova v službi in je šel to preverit, potem jo je počakal pred domačim blokom), napadel jo je z dvema nožema in ji zadal kar 21 poškodb (bil je izjemno vztrajen in zelo surov), tudi sam je priznal, da je šlo za maščevanje in da je žrtev kričala in močno trpela.